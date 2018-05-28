Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает активное развитие сети в Волгоградской области. К началу дачного сезона компания обеспечила быстрым мобильным интернетом жителей еще 70 поселков и хуторов, а также увеличила емкость LTE-сети в ряде населенных пунктов с высоким уровнем потребления интернет-трафика.

В 2018 году Tele2 в Волгоградской области фокусируется на увеличении покрытия мобильного интернета не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах. К началу дачного сезона оператор увеличил количество базовых станций 3G и 4G в Волгоградской области на 20%. Теперь мобильный интернет Tele2 доступен жителям еще более чем 70 поселков и хуторов. Кроме того, компания увеличила емкостное покрытие в Волгограде и крупных городах, где проживает большинство активных интернет-пользователей.

Модернизация сетевой инфраструктуры была проведена в Иловлинском, Суровикинском, Камышинском, Михайловском, Фроловском, Жирновском, Алексеевском, Серафимовическом, Клетском, Еланском, Нехаевском, Котельниковском, Даниловском и других районах Волгоградской области. В столице региона работы по улучшению качества связи затронули такие районе города как Центральный, Дзержинский, Краснооктябрьский, Кировский и Советский.

Сегодня в зоне уверенного сигнала Tele2 проживает 97% населения региона. Скоростной мобильный интернет на базе технологии 3G доступен 87% жителей, на базе 4G – 62%.

Ислам Шамсадов, технический директор Волгоградского филиала Tele2:

«Сеть LTE в Tele2 в Волгоградской области была запущена в августе прошлого года. Мы видим, что востребованность скоростного мобильного интернета в регионе постоянно растет. По итогам 2017 года объем интернет-трафика, который используют абоненты Tele2, вырос в 3,5 раза. Все больший интерес к современным технологиям мы видим не только в крупных городах, но и небольших поселениях. Поэтому в этом году мы взяли курс на расширение зоны покрытия скоростного интернета. До начала дачного сезона мобильный интернет появится еще дополнительно более чем в 30 поселках и деревнях. В крупных же городах мы расширим емкостное покрытие сети 4G».

С картой покрытия сети оператора можно познакомиться на tele2.ru.