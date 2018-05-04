В этом году жители и гости города смогут вновь увидеть на Мамаевом кургане масштабную патриотическую акцию «Свет Великой Победы», в рамках которой будет продемонстрировано захватывающее лазерное шоу. Акция будет проходить уже в третий раз. С 2016 года её продолжительность в 10 минут увеличилась до одного часа.

Каждый год организатор, которым выступает музей-заповедник «Сталинградская битва» совместно с администрацией области при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества уже в третий раз, старается удивить пришедших и готовит обновлённую программу. И если в 2016 году это была 10-минутная видеоинсталяция, которая проецировалась лишь на монумент «Родина-мать зовет!», то в 2017 году 3D-мэппинг охватил уже и подпорную стену памятника-ансамбля.

В этом году также ожидается обновленная программа. Зрители смогут увидеть на подпорной стене Зала Воинской Славы кадры военной хроники, фотографии памятников, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны. На их фоне будет звучать проникновенный голос диктора, рассказывающего об истории городов-героев и городов воинской славы. В основу идейно-художественного замысла положена история городов-героев нашей страны и ближнего зарубежья.

Затем собравшиеся станут свидетелями захватывающего зрелища – 3D-инсталляции на скульптуру «Родина-мать зовет!», которая благодаря современным технологиям станет пронзительным художественным рассказом об основных этапах войны, о беспримерном героизме защитников Родины.

Для того, чтобы все желающие смогли увидеть уникальную программу, она будет проходить в течение трех дней – 7, 8 и 9 мая по сеансам: в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00. Наилучший обзор открывается с Площади Героев, возле Большого прямоугольного бассейна. Всем тем, кто собрался на патриотическую акцию, советуем приходить раньше времени, чтобы занять самые выигрышные места для просмотра. Народу, обещают, будет много.