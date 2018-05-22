Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запускает онлайн-голосование за героев проекта «Настоящие истории». Цель проекта – популяризовать профессию металлурга, показать разносторонних, талантливых и увлеченных представителей этой профессии.

С 21 мая по 11 июня пройдет голосование за героев телепроекта «Настоящие истории». В течение этого времени 47 претендентов будут соревноваться за выход в тройку победителей, чтобы стать главными действующими лицами новых короткометражных фильмов о сотрудниках РУСАЛа. В голосовании может принять участие любой пользователь интернета, для этого необходимо пройти на сайт istorii.rusal.ru и отдать свой голос за одного из претендентов.

Заявки на участие в проекте поданы от сотрудников предприятий РУСАЛа из 16 населенных пунктов России и Армении: Ачинска, Братска, Бокситогорска, Волгограда, Еревана, Каменска-Уральского, Кандалакши, Красноярска, Краснотурьинска, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Ухты, Шелехова, поселков Надвоицы и Таежный. Среди конкурсантов люди разных возрастов и специальностей. Каждая заявка – это рассказ героя о его увлечениях и достижениях, жизненной философии и ценностях.

Волгоград представляют: лаборант Центральной заводской лаборатории ВгАЗа Алиса Григорян, механик по ремонту оборудования Василий Комаров и слесарь – ремонтник подвижного состава железнодорожного цеха предприятия Сергей Казаков.

Алиса увлекается верховой ездой, пауэрлифтингом и мечтает приобрести ахалтекинца. Победитель международной парусной регаты «Bavaria Cup» Василий Комаров прошел тысячи морских миль на семейной яхте «Андрей Рублев». А Сергей Казаков обладает уникальным голосом. Еще во время службы на Тихоокеанском флоте он был солистом вокально-инструментального ансамбля «Вымпел», который выступал с гастролями в Индии, Шри-Ланке, Йемене, Эфиопии и во Вьетнаме.

«Проект «Настоящие истории» стартовал в прошлом году, когда прошли съемки трех первых фильмов о наших сотрудниках. С их помощью мы хотели показать и рассказать, что металлурги – это не суровые люди, как принято считать, а увлеченные и яркие личности, — рассказала заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Вера Курочкина. – В этом году мы решили организовать конкурс и через голосование определить новых героев проекта. Выбрать финалистов довольно непросто — среди участников есть поэты, музыканты, спортсмены, хореографы, скульпторы. Многие истории участников заставляют посмотреть на привычные вещи совершенно иным взглядом, задуматься о своем предназначении и мотивируют на развитие и поиск новых источников вдохновения».

Голосование является первым этапом отбора. По итогам второго тура, который пройдет с 13 июня по 10 июля, определится тройка победителей среди финалистов по каждому городу. Победители конкурса будут объявлены ко Дню металлурга, а осенью пройдут съемки фильмов с их участием.

Фильмы с участниками первого этапа проекта, произведенные в 2017 году, доступны для просмотра на сайте istorii.rusal.ru.