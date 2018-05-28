С 1 апреля в Волгограде наступил поливной сезон. К началу мая количество введенных в эксплуатацию приборов учета воды в частном секторе достигло 35 тысяч штук. 64% собственников частных домов подготовились к наступлению поливного сезона, установив счетчики на воду. Остальные продолжают платить по нормативу, что намного дороже.

Установка счетчика на холодную воду состоит из нескольких простых шагов:

Покупка счетчика с пропускным отверстием не более 20 мм. Установка прибора учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самостоятельно или с помощью привлеченных специалистов. Подача заявки на опломбировку в «Концессии водоснабжения». Можно сэкономить свое время, заполнив и отправив отсканированную заявку на электронную почту [email protected] .

Многие вопросы по установке прибора учета можно решить без визита в Центр обслуживания клиентов: при помощи сайта, круглосуточного Контакт-центра или по электронной почте.

Сайт компании «Концессии водоснабжения»

На сайте «Концессии водоснабжения» investvoda.ru размещена подробная пошаговая инструкция по опломбировке заранее установленного водомера. Зайдите в раздел «Потребителям/Физическим лицам». Во вкладке «Ввод в эксплуатацию приборов учета и замер площади полива участка» вы найдете полный перечень документов, которые вам потребуются. Здесь можно скачать бланк заявления и заполнить его самостоятельно.

Затем заполненное заявление и пакет необходимых документов можно отсканировать и отправить на электронную почту [email protected] или в письменном виде принести в Центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Пархоменко, 47а.

Круглосуточный Контакт-центр компании «Концессии водоснабжения»

Если у вас возникают дополнительные вопросы, их можно задать по телефону круглосуточного Контакт-центра компании 99-67-96. В поливной сезон в дневное время из-за большого количества обращений дозвониться сюда сложнее, поэтому используйте маленькую хитрость – звоните с вопросами вечером, по окончании традиционного рабочего дня. Операторы работают круглосуточно.

Режим работы Центра обслуживания клиентов

Телефон: (8442) 99-67-96

Адрес: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 47 «А», (1 этаж).

Понедельник-пятница — с 8:00 до 17:00.

Суббота – прием по предварительной записи, с 8:00 до 14:00.

Предварительная запись на прием производится по телефону

51-57-72, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Воскресенье – выходной.

Время работы кассы:

с 8:00 до 17:00;

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Суббота, воскресенье — выходные.