В рамках подготовки к строительству автомобильной дороги компания «Теплострой-Волга» проведет работы по перекладке и подключению нового участка водовода диаметром 300 мм по ул. Ивановского. В связи с этим с 09.00 час. до 24.00 час. 25 мая 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда:
— ул. Алишера Навоя;
— ул. Амурская;
— ул. Бабича;
— ул. Бирюзовая;
— ул. Богатырская;
— ул. Бодрая;
— пер. Брестский;
— ул. Владимирская, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56;
— ул. Внешняя;
— пер. Восьмой;
— ул. Девятая;
— ул. Десятая;
— ул. Ежевичная;
— ул. Звонкая;
— ул. Каневская;
— ул. Комарова, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
— пер. Коневского;
— ул. Лунная;
— ул. Любимая;
— ул. Малиновая;
— ул. Малиновского, дд. №4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 12.
— ул. Первая;
— ул. Помнющего;
— ул. Пономарева, дд. №11, 13;
— ул. Проезжая;
— ул. Рутковского;
— пер. Тбилисский;
— ул. Тбилисская;
— ул. Тимирязева, дд. №9, 9а, 9б;
— ул. Узорная;
— ул. Хвалынская.
В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.