На сегодняшний день банковский сектор насыщен различными предложениями по вкладам. Специально для вас «Живой Волгоград» изучил предложения топовых банков России и сделал гид по ставкам. Напомним, что ключевая ставка сегодня составляет 7,25%.Все представленные банки являются участниками Агентства страхования вкладов (застрахованная сумма на сегодняшний день установлена в размере 1.400.000 рублей).

Примечание: ставки актуальны на момент публикации.

Так сколько же можно заработать за полгода, положив сто тысяч рублей на банковский депозит?

«Максимальный доход» от СОВКОМБАНКа

Самую высокую ставку предлагает «Совкомбанк» – 7,2%. Вклад возможно пополнять, но не более чем на первоначальную сумму депозита. Проценты начисляются в конце срока. Через полгода прибыль составит 3550 рублей. Кстати, для активных пользователей карты Халва банк предлагает тот же вклад под 8,2%.

«Максимальный процент» от БИНБАНКа

Следующий банк предлагает открыть депозит под 6,6%. Специальный бонус для клиентов-пенсионеров – +0,15% к действующей ставке, за открытие вклада в интернет-банке или для владельцев премиального пакета услуг к ставке прибавляется 0,2%. Дополнительные функции (частичное снятие, пополнение) не предусмотрены, проценты начисляются в конце срока. По итогу мы получаем 3372 рублей дохода с учётом +0,2% к действующей ставке.

«Мой доход» от ПРОМСВЯЗЬБАНКа

«Промсвязьбанк» предлагает своим клиентам депозит под 6,6%. За открытие вклада в интернет-банке – +0,1% к действующей ставке. Предусмотрено пополнение в течение 30-ти календарных дней. Проценты начисляются в конце срока. Открыв вклад онлайн, мы получим 3322 рублей.

«Выгодный» от ВТБ

ВТБ также предлагает повышенную ставку за открытие онлайн – +0,4% к действующей 6,2%. Предусмотрена ежемесячная выплата процентов – на отдельный счёт или на тот же счёт с капитализацией. В конце срока мы получаем 3299 рублей с учётом открытия вклада в интернет-банке.

«Победа+» от АЛЬФАБАНКа

У «Альфабанка» ставка зависит от пакета обслуживания. Если его нет, то ставка будет 5,8%. А для владельцев пакета услуг «Альфа Private» ставка составит 6,4%. Депозит без дополнительных функций с ежемесячным начислением процентов, предусмотрена капитализация или выплата процентов на отдельный счёт. Без пакета услуг доход составит 2959 рублей, с премиальным пакетом – 3272.

«Капитальный» от ПОЧТАБАНКа

Ставка по самому доходному депозиту в «Почтабанке» составляет 6,1%. За открытие онлайн ставка возрастает до 6,35%. Влад не предусматривает пополнение или частичное снятие, проценты начисляются в конце срока. При открытии вклада в интернет-банке через полгода прибыль составит 3148 рублей.

«Доходный» от РОССЕЛЬХОЗБАНКа

«Россельхозбанк» также предлагает ставку 6,1%, онлайн надбавка – 0,05%. Предусмотрена выплата процентов или их капитализация. Доход составит 3032 рубля с учётом онлайн-бонуса.

«Помню.Помогаю.» от СБЕРБАНКа

Акционный вклад до 31 мая 2018 года предлагает открыть «Сбербанк» под 5,5%. Дополнительные функции не предусмотрены, проценты начисляются в конце срока. Примечательно, что 0,5% от суммы процентов идёт на поддержку ветеранов Великой отечественной Войны. Через полгода доход составит 2758 рублей, из них 14 рублей пойдёт на помощь ветеранам.

«Выгодный» от РАЙФФАЙЗЕНБАНКа

«Райффайзенбанк» предлагает открыть депозит под 4%. Дополнительные функции не предусмотрены, проценты начисляются ежемесячно и капитализируются. По окончанию срока доход составит 2033 рубля.

«На все сто» от ГАЗПРОМБАНКа

Завершает подборку «Газпромбанк» со стодневным вкладом под 6,6%. Депозит также не предусматривает пополнение или частичное снятие, проценты начисляются в конце срока. Через сто дней доход со ста тысяч рублей составит 1808 рублей.

Как мы можем понять, плюс/минус доход будет у всех банков приблизительно одинаковым. Многие банки предлагают своим клиентам надбавки за открытие вклада в дистанционных каналах обслуживания. Выбирать, конечно, вам, где именно будет комфортнее обслуживаться. Обратите внимание, как менеджер с вами общается, насколько доступно и понятно объясняет условия. Ну и не забывайте про бонусы, которые банк вам готов предоставить.