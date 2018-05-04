Накануне празднования Дня Победы 8 мая Волгоградская областная библиотека для молодёжи проведет праздничную программу «Весна освобождения». В этот день школьники смогут проверить свои знания о главных событиях Великой Отечественной войны (ВОВ) в викторине «Эхо войны и память сердца».

По данным комитета культуры Волгоградской области, участников программы ждут вопросы об основных датах, крупных сражениях великой войны, а также городах-героях. Кроме того все желающие смогут совершить исторический экскурс «Солдатская каша – сила наша» и узнать интересные факты о работе полевых кухонь, рационе солдат во время войны, о нагрудных знаках «Отличный повар» и «Отличный пекарь». И, конечно же продегустировать солдатскую кашу из гречки с тушёнкой, приготовленную по фронтовому рецепту.

Также в программе рассказ об экранизациях художественных произведений о войне «Подвиг из книги на экран» и о работе полевой почты в годы войны «Приближать Победу почта помогала…». Все посетители библиотеки смогут в этот день сделать своими руками фронтовые треугольники, написать в них свои пожелания будущим поколениям и опустить их в «почтовый ящик» полевой почты.

У импровизированной Стены Памяти «И распишись, как прадед, на рейхстаге!» участники праздничного мероприятия узнают историю «автографов Победы». Все желающие смогут оставить и свои «автографы». Весь день в библиотеке будет работать военное фотоателье «Фотоаппарат не запоминает, фотоаппарат снимает», в котором все желающие смогут примерить солдатскую гимнастерку и пилотку военной поры и сделать фотографию на память.

Отметим, что всем участникам праздничной программы будут вручаться георгиевские ленты. Мероприятие будет проходить 8 мая с 10:50 до 14:00 в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Нищик Людмила Константиновна, зав. отделом отраслевой литературы ВОБМ).