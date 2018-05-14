В Волгоградской области с начала 2018 года были закуплены 43 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры были приобретены в городах Камышине, Фролово, а также в административных центрах Городищенского, Камышинского, Кумылженского, Руднянского и Чернышковского районов за счет областного и федерального бюджетов.

По данным комитета строительства Волгоградской области, для решения квартирного вопроса детей-сирот в апреле текущего года размещены извещения о проведении электронных аукционов для приобретения еще 42 квартир на территории области.

Информация о закупках, проводимых облстроем, размещается на официальном портале единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, где также опубликован соответствующий план-график закупок жилых помещений.

В 2018 году планируется приобрести квартиры для детей-сирот на территории 30 муниципальных образований Волгоградской области. Проведение аукционных мероприятий позволит выполнить годовой показатель результативности по обеспечению жильем данной категории граждан (174 человека), установленный региону Минобрнауки России.

К рассмотрению принимаются готовые однокомнатные квартиры площадью до 45 кв. метров, имеющие отделку под ключ, кухонные плиты, сантехническое оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов. Жилые помещения приобретаются в домах, расположенных преимущественно в городах и районных центрах, вблизи социальной и транспортной инфраструктуры. Таким образом, требования, предъявляемые качеству жилья для данной категории граждан, достаточно высокие.

Помимо покупки готовых квартир, для решения жилищной проблемы детей-сирот в регионе ведется и строительство домов. Так, в этом году в переулке Удмуртском Советского района Волгограда возведен трехподъездный девятиэтажный дом, что позволит обеспечить постоянным жильем 178 человек

Всего же по итогам 2018 года квартиры спецжилфонда планируется предоставить более 380 детям-сиротам.