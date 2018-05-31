И вновь родники региона приходится расчищать от мусора. Так, работы по расчистке родников были проведены в природном парке «Усть-Медведицкий», где школьники и студенты очистили от мусора территорию вокруг родника Суслиный.

Мероприятие прошло в рамках природоохранной акции «Живи, родник», которая традиционно организуется весной сотрудниками природного парка «Усть-Медведицкий». Местами проведения субботников становятся территории, прилегающие к родникам, вблизи населенных пунктов. Эти зоны являются излюбленным местом отдыха у местного населения и испытывают большую антропогенную нагрузку. Низкая экологическая культура некоторых отдыхающих приводит к тому, что уникальные природные территории оказываются захламленными. Очистка их от мусора не только позволяет вернуть им первозданный мир, но и предотвращает полное истощение водных объектов.

В этом году мероприятиями по благоустройству, помимо Суслиного, охвачены родники Базнинский, Затонский, и Крестовый. На их территории участниками акции убраны бытовой мусор, старая листва, ветви деревьев и сухостой, приведены в порядок спуски и скамейки.