Накануне на площади Павших Борцов состоялась репетиция военного парада, который пройдет 9 мая в честь Дня Победы. На этот раз помимо пеших колонн, в репетиции участвовала боевая и специальная техника Южного военного округа (ЮВО), что вызвало большой интерес у горожан.

И это не удивительно, ведь 9 мая увидеть парад своими глазами многим уже не посчастливится. И именно поэтому сотни горожан стянулись в центр города сразу после того, как заметили в городе военную технику. Этот прогон не был первым, но в этот раз участвовала техника. В ходе тренировки были отработаны элементы приветствия участников парада, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов и проезд специальной, а также боевой техники. На репетиции участники были одеты в современную форму одежды, военнослужащие ЮВО будут в шлемофонах и танковых комбинезонах. В одном строю пройдут подразделения с современными комплектами боевого снаряжения «Ратник» и автоматами АК-74, в том числе формы образца 1943 года.

Напомним, что военный парад 9 мая будет проходить на площади Павших Борцов, начало в 10:00. Участие в параде примут 2087 военнослужащих и 42 единицы техники. В составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КамАЗы-5350 с личным составом и 120-мм минометами, а также исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, мотоцикл времен ВОВ М-72. По сложившейся традиции возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Музыкальное сопровождение обеспечат 50 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, которые исполнят 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию, оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.