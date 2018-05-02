А вы думаете, что 1 мая только профсоюзы трудящихся выходят на митинги? А вот и нет! Уже третий год подряд в нашем городе самые креативные волгоградцы собираются на Монстрацию, где дают волю своей фантазии. В этом году она проходила в Краснооктябрьском районе.

На этот раз Монстрация собрала около сотни участников, которые к 12 часам начали собираться в парке «70 лет Победы». Как и на демонстрации трудящихся, здесь были транспаранты, только вот призывали они совсем к другому.

Когда все участники были в сборе, они выстроились в колонну и растянули свой главный транспарант с надписью «Раиса, ты пьяна», после чего выдвинулись в сторону Царицынской оперы. Среди плакатов можно было увидеть: «Верните телу граммы», «Надо бить добрее», «В здоровом теле — здоровый ВЖУХ», «Следуй за мечтой — ИДИ СПАТЬ», «Натуралы тоже люди» и многие другие.

Во время Монстрации участники выкрикивали абсурдные и бессмысленные лозунги, которые были заготовлены заранее, хотя некоторые выдумывались на ходу. Дойдя до пункта назначения, монстранты устроили фотосессию, а один из них просто замотался в главный транспарант шествия.

Отметим, что Монстрация проходила под наблюдением сотрудников полиции. Мероприятие в нашем городе уже стало традиционным и с каждым разом его популярность только растёт.