3 апреля 2018 года вступил в силу закон о прямых договорах на предоставление коммунальных услуг. В соответствии с ним собственники квартир имеют право оформить отношения с поставщиками коммунальных услуг без посредничества управляющей компании.

Ранее жители многоквартирных домов оплачивали коммунальные услуги: холодную и горячую воду, электричество — через свою управляющую компанию. УК собирала платежи и направляла их в ресурсоснабжающую организацию. Теперь у жителей появилось право оплачивать услуги непосредственно поставщику ресурсов. Переход на прямые договора даст потребителям уверенность в том, что их средства дойдут до конечного получателя вовремя и в полном объеме.

При этом порядок начисления платы и расчета потребляемых ресурсов не меняется. Вне зависимости от типа договора абоненты, установившие приборы учета, будут продолжать платить по показаниям счетчика, а остальные – по нормативу.

Нужно отметить тот факт, что переход на прямые платежи – это право, а не обязанность абонентов. Осуществить переход на прямой платеж можно в любое время без ограничений.

Как перейти на прямые платежи?

Для этого жителям многоквартирных домов нужно будет выполнить несколько действий:

Инициировать общее собрание собственников помещений дома (проведение собрания должно быть оформлено датой не ранее 03.04.2018). На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме принять решение простым большинством голосов о заключении договора о предоставлении коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с ресурсоснабжающей организацией (РСО). Отразить данное решение в протоколе. При этом в протоколе необходимо указать дату, с которой собственники переходят на прямые договорные отношения с РСО (решение должно быть оформлено не ранее 03.04.2018). Инициатор общего собрания не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания направляет копии решений и протоколов общего собрания в РСО и управляющую компанию. В свою очередь, УК обязана в течение пяти дней с момента получения копии решений и протоколов общего собрания направить их в Госжилнадзор.

При переходе на прямые договоры собственникам квартир не нужно подписывать никаких документов. После получения протокола общего собрания ресурсоснабжающей организацией договоры с собственниками считаются автоматически заключенными. Однако коммунальная организация имеет право перенести срок утверждения договора, но не более чем на три месяца. О своем решении она уведомит инициатора общего собрания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и протокола общего собрания.

После перехода на прямые договоры с вновь накопленными задолженностями жителей будут работать уже ресурсоснабжающие организации. В свою очередь, у управляющих компаний сохраняется ответственность за общее имущество жилого дома, включая взимание платы на его содержание, а также за консультирование граждан по всем вопросам предоставления коммунальных услуг.