Если вам надоел город, и вы хотели бы окунуться в сельскую жизнь, то вот вам информация для размышления. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» приглашает желающих на увлекательную экскурсию, в ходе которой туристам предложат посетить одно из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории природного парка, и даже попробовать на вкус и приобрести экологически чистые продукты питания.

Агроэкологический маршрут был разработан сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в прошлом году, и он сразу же привлек внимание горожан, предпочитающих сменить пусть на время шум улиц мегаполиса на размеренную жизнь в деревне.

В ходе экскурсии агротуристам предложат посетить одно из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме, познакомиться с бытом селян, побывать на птичьем и скотном дворе, прогуляться с хозяйкой фермы по ботаническому саду. Любители-садоводы и цветоводы познакомятся с лучшими сортами растений, выведенными российскими учеными-селекционерами. Детям также здесь найдется занятие по душе — можно будет фотографировать и кормить домашних животных и птиц.

Завершится агроэкологическое путешествие дегустацией вкуснейших продуктов собственного производства фермы. Экологически чистые продукты питания можно будет приобрести по выгодной цене.

Для организованных групп туристов, желающих посетить агроэкологический маршрут, возможна доставка к месту проведения и обратно. Для этого необходимо предварительно оставить заявку по телефону: 8 (84479) 5-34-41, позвонив в рабочее время с понедельника по пятницу.

Кроме того, природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» сегодня предлагает вниманию туристов еще восемь пеших и велосипедных маршрутов для отдыха в пойме, в том числе путешествие на знаменитое Лотосовое озеро. Все подробности по ссылке.