Начиная с 4 мая на улице Володарского на участке от ул. Пушкина до ул. Чуйкова начал действовать режим одностороннего движения в направлении р. Волги. Двусторонним движение сохраняется на участке от ул. Мира до ул. Пушкина.

С 00:00 4 мая автомобилистам следует руководствоваться вновь установленными знаками – «Одностороннее движение», «Движение запрещено» и «Поворот запрещен» и т.д.

Учитывая, что новая схема организации дорожного движения уже вступила в полную силу, сотрудники ГИБДД будут принудительно перемещать автомобили, припаркованные с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.