С корейской кухней в Волгограде мы вас уже знакомили. Теперь пришло время поближе узнать вьетнамскую. Рядом с «Торгушкой» недавно открылось кафе PHO BO. Мы не смогли пройти мимо и вам советуем приобщиться.

Где?

ул. Рабоче-Крестьянская улица, 9/1

С 10:00 до 22:00



Интерьер

Нам понравилось! Стильно, уютно, светло! Можно устроится за стойкой для быстрого перекуса, а можно и за столиком присесть и неспешно провести вечер.

Чем кормят?

Меню небольшое — всего 6 основных блюд и несколько супов. Но и этого хватает, чтоб удивить посетителей, не искушенных в деле поглощения вьетнамских явств.

Ценник — от 100 рублей за перекус и до 270 за порцию основного блюда или супа. Мы начали с традиционного супчика «Фо бо»- 200 р. за порцию. На выходе — большая тарелка с лапшой, бульоном говядиной и какими-то травками. Вполне достаточно, чтобы наесться, вполне вкусно, но до добротного, наваристого блюда этому супу в кафе все же далековато. На второе была стеклянная лапша с креветками и кальмарами. Порция маловата, но лапша действительно вкусная — кальмаров и креветок ребята не пожалели, что и не удивительно за 250 р. за порцию.

Что пить?

Достаточно большой выбор напитков. Алкогольной продукции нет. Кофе, чаи, вьетнамские газировка и даже авокадо шейк. Цены колеблются от 80 до 250 рублей. Мы дегустировали чаи. Чайничек зеленого обошелся в 200 рублей — вкус оценить сложно… Лучше, чем пакетированный в кафешках на Аллее, но ничего особенного. А вот второй вариант в стакане с добавлением молока и еще каких-то неведомых склизких штук, что попадались при втягивании напитка через трубочку, показался нетривиальным и охлаждающим. Достойная замена кофе и газировке на лето всего за 80р. за большой стакан.

Время ожидания

Ждали недолго, минут 15, не больше. И это с учетом того, что в зале было полно народу помимо нас.

Расчет

Нал и безнал принимают без проблем. А прямо перед нами парень расплатился евро. Вот такие дела.

Персонал

Это отдельная история. Обслуживал нас то ли вьетнамец, то ли кореец, то ли бог его знает кто… Но по-русски товарищ разговаривал плохо, зато как душевно! Парень сам накладывает порции, сам принимает заказы и сам убирает со столов и по совместительству является совладельецем этого местечка! Очень нам понравился, к такому хочется возвращаться.

«Фишки»

Блюда подаются не на тарелках, а на подложках из соломки. Интересно и необычно смотрится. Совсем скоро откроется летняя веранда, а в меню появятся салаты.

P.S.

Крайне рекомендуем любителям пробовать все новое, в особенности тем, кто готов экспериментировать с напитками. Место отлично подойдет для обеда и первого знакомство с азиатской кухней.