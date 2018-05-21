Отличная новость для всех, кто любит активный отдых и экстремальный спорт! Жителям Краснооктябрьского района повезло, местная администрация нашла местечко в недавно отстроенном парке 70-летия Победы недалеко от остановки Библиотечная и таки разрешила оборудовать площадку для занятий беговелом, фигурным веловождением и велотриалом. Все подробности в нашем материале!

Теперь детишки от 3 лет до бесконечности могут с пользой проводить время недалеко от дома. Самые маленькие смогут прокатиться по ровной поверхности площадки для беговела — вдалеке от пешеходных дорожек и оживленного движения, а вот ребята постарше поучиться велотриалу. Велотриал (англ. bike trials) — дисциплина маунтинбайка, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипеде. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела.

Велосипедный триал зародился в конце 70-х — начале 80-х годов в Испании. Мототриалисты стали создавать специальные велосипеды, чтобы на них тренировались дети, но вскоре велотриал стал самостоятельным видом спорта. Однако, в Россию спорт пришел позже. В Волгограде например, площадка по велотриалу вообще — первая в регионе. Построенная инфраструктура даст возможность ежедневного занятия велоспортом, проведение спортивных фестивалей и соревнований Российского масштаба. После открытия и состоялось первый Чемпионат и первенство Волгоградской области по велосипедному спорту.

Создать площадку удалось благодаря гранту и поддержке администрации. Инвестиции в создание комплекса внесли представители Ротари клуба «Волгоград» и корпорация «РУСАЛ». Общий объем инвестиций составил порядка 800 тысяч рублей.

«Я принимал участие в строительстве, все делали вместе со строителями. В этом спорте больше восьми лет. Когда впервые увидел как ребята занимаются, вообще «челюсть отвисла», очень круто, что в городе теперь появилась такая площадка, а раньше прыгали по чему придется. Сейчас будет возможность развиваться!»