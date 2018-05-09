Доброе утро, сталинградцы! Да, мы не ошиблись. 9 Мая наш город официально носит название Сталинграда, а следовательно, каждый из нас может себя гордо назвать сталинградцем. Если вы еще не успели приобщиться к празднику, посетив Парад Победы на площади Павших Борцов, то мы с удовольствием вам расскажем, как это было, а заодно подскажем пару лайфхаков, чтобы не пропустить его в будущем году.

Парад традиционно прошел на высоте. Репетиции, предшествующие 9 Мая, не прошли даром. Немного цифр: участниками парада в этом году стали 2087 военнослужащих и 42 единицы техники, более 50 военнослужащих сводного оркестра, более 100 юнармейцев, 250 «Волонтеров Победы» и более 40 журналистов.

Почетными зрителями Парада стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, делегации городов-побратимов Волгограда, а также гости города-героя и волгоградцы, собравшиеся на площади Павших борцов. Первыми на главную площадь города-героя вышли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копиями Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации. Под звуки военных маршей перед волгоградцами прошли парадные коробки военнослужащих, курсантов, кадетов, а также воспитанники военно-патриотических клубов и регионального отделения ДОССАФ России.

Следом за пешими расчетами на площади появилась военная техника. Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34. В отличие от парада 2 февраля, когда над площадью пролетели еще и самолеты, в этот раз ограничились только пехотой: реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КамАЗы-5350 с личным составом и 120-мм минометами, а также исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, мотоцикл времен ВОВ М-72.

Музыкальное сопровождение параду обеспечивал сводный оркестр из 50 военнослужащих Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, которые исполнили 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Одеты участники парада были в современную форму одежды, военнослужащие ЮВО были в шлемофонах и танковых комбинезонах. В одном строю прошли подразделения с современными комплектами боевого снаряжения «Ратник» и автоматами АК-74, в том числе формы образца 1943 года. Завершился праздничный парад показательными выступлениями роты Почетного караула и военного оркестра 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

И теперь пара советов для тех, кто планирует попасть на парад в следующем году.

Как попасть?

Есть несколько способов увидеть парад своими глазами.

— придти пораньше и занять место у ограждения;

— получить билет на парад и пройти за ограждение (шанс получить билетики в первую очередь есть у участников ВОВ и «детей Сталинграда», их родственников), есть такая возможность и у простых горожан. Позаботиться об этом стоит заранее.

Где лучше смотреть?

Конечно же, за оградой, но если достать билетик не удалось, то старайтесь занять место по центру – прямо напротив президиума, где обычно располагаются ветераны и почетные гости.

Кстати, если не жалко денег, идеальный вариант – снять номер в гостинице Волгоград и просто выйти утром на балкон.

Когда приходить?

Чем ближе к ограждению хотите оказаться, тем раньше: приход за полтора часа до начала мероприятия обеспечит вам отличный обзор.