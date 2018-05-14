Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке межрайонного прибора учета воды на пересечении улиц Внешняя и Академика Комарова. В связи с этим с 09.00 час. 15 мая 2018 года до 00.00 час. 16 мая 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам поселка Верхняя Ельшанка:
— ул. Алишера Навоя;
— ул. Амурская;
— ул. Бирюзовая;
— ул. Богатырская;
— ул. Бодрая;
— пер. Брестский;
— ул. Внешняя;
— пер. Восьмой
— ул. Ежевичная;
— ул. Звонкая;
— ул. Каневская;
— пер. Коневского;
— ул. Лунная;
— ул. Любимая;
— ул. Первая;
— ул. Проезжая;
— ул. Рутковского;
— пер. Тбилисский;
— ул. Тбилисская;
— ул. Узорная;
— ул. Хвалынская.
Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.