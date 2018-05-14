Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке межрайонного прибора учета воды на пересечении улиц Внешняя и Академика Комарова. В связи с этим с 09.00 час. 15 мая 2018 года до 00.00 час. 16 мая 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам поселка Верхняя Ельшанка:

— ул. Алишера Навоя;

— ул. Амурская;

— ул. Бирюзовая;

— ул. Богатырская;

— ул. Бодрая;

— пер. Брестский;

— ул. Внешняя;

— пер. Восьмой

— ул. Ежевичная;

— ул. Звонкая;

— ул. Каневская;

— пер. Коневского;

— ул. Лунная;

— ул. Любимая;

— ул. Первая;

— ул. Проезжая;

— ул. Рутковского;

— пер. Тбилисский;

— ул. Тбилисская;

— ул. Узорная;

— ул. Хвалынская.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.