Готовы к культурной программе в ближайшие выходные? Если да, то это правильно! Ведь уже в эти выходные будет проходить международная культурно-образовательная акция «Ночь музеев», тема которой в этом году — «Шедевры из запасников». 19 мая музеи Волгограда и области будут работать до позднего вечера и предложат своим посетителям обширную программу, включающую новые выставки, интерактивные площадки, знакомство с шедеврами живописи и многое другое.

В Интерактивном музее «Россия – моя история» в Волгограде акция «Ночь музеев» будет проходить с 18-00 до 22-00. В это время посещение для всех посетителей будет свободным (вход в мультимедийный комплекс – до 21-30). Посетителей ждут увлекательные конкурсы, мастер-классы по живописи и танцам, интерактивные площадки. В 18-00 в музее стартует викторина «Погрузись в историю России», в 18-30 маленьких посетителей приглашают на мастер-классы по квиллингу (изготовление композиций из бумаги) и росписи тарелок акрилом. Взрослые в это время смогут принять участие в проекте «Рисуем родной город». В 19-00 в зале-лектории любители танцев познакомятся с элементами бального этикета и обучатся основным элементам исторических танцев. Интерактивная площадка «Путешествие по стране «Пионерия», которая разместится в холле музея, поможет мамам и папам, бабушкам и дедушкам вернуться в детство, а молодых посетителей познакомит с пионерской организацией. Площадка начнёт свою работу в 18-00. Перед входом в музей мальчишек и девчонок, а также их родителей ждут развлечения, аквагрим и фотозона «Праздник детства» от студии «Ералаш-Волгоград». Справки по телефону 97-91-81.

Волгоградский музей Машкова проводит акцию с 18-00 до 0-00 сразу на трёх площадках: в здании на пр. Ленина, 21, выставочном зале на Чуйкова, 37 и впервые — в пространстве Городского сада. Будут представлены новые программы: путешествие в запасники, викторины, интерактивные лекции, конкурсы, увлекательные экскурсии и практикумы, новые игры для самых маленьких. На протяжении 6 часов музей будет дарить встречу с настоящими сокровищами. Только на эту ночь из запасников будут извлечены шедевры, многие из которых впервые будут представлены зрителю. Среди редкостей — старинная гравюра одного из первых русских граверов Михаила Махаева «Проспект вверх по Неве реке от Адмиралтейства и Академии наук к востоку», поздний «Автопортрет» лидера русского авангарда Александра Шевченко, скульптурный бюст Ивана Крылова, выполненный современником Пушкина Самуилом Гальбергом, изящный миниатюрный портрет на слоновой кости пушкинской поры, одно из последних музейных приобретений — эскиз для монументальной росписи художника-символиста Николая Чернышева «Испуг». Вход на мероприятия акции в музейных зданиях — по билетам, в Горсаду — свободный. Справки по телефонам: 23-81-76; 38-59-15; 38-01-91.

Волгоградский областной краеведческий музей ждёт посетителей акции с 17-00 до 22-00 на нескольких площадках: в сквере Маргариты Агашиной, перед и в зданиях музея на проспекте Ленина 5а и 7, а также в своих филиалах. Сотрудники музея предложат специальные экспозиции и развлекательные программы, тематические квесты, викторины и творческие занятия. Открытие состоится в 17-00 в сквере Маргариты Агашиной напротив музея. В нем примут участие Оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина, волгоградские барды и поэты. Площадка перед музеем будет превращена в средневековый «Город мастеров». Основным событием акции является выставка проекта «Открытые фонды» — «Золото сарматов», во время которой жители и гости города Волгограда смогут увидеть уникальные украшения из золота и серебра сарматских царей и жриц. Также 19 мая все желающие смогут посетить Музей музыкальных инструментов, где будет проведена интерактивная экскурсия по музею, а знающие и владеющие «языком» музыки посетители смогут поиграть на старинных музыкальных инструментах. Свои двери любезно распахнёт Калачевский филиал Волгоградского краеведческого музея, посетители которого смогут насладиться увлекательными экскурсиями, поучаствовать в творческих мастер-классах и в настоящей чайной церемонии. Гостеприимный Иловлинский «Казачий курень» также приглашает принять участие в акции «Ночь музеев» и познакомиться с бытом и нравами донских казаков. Цена входного билета по всем выставочным залам Волгоградского краеведческого музея (пр. им. В.И. Ленина 5а, 7) – 50 руб. Дети, школьники – бесплатно. Полная программа акции на официальном сайте музея www.vokm134.ru.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» акция «Ночь музеев» будет проходить с 17-00 до 21-00. Посетителей ждет насыщенная программа на территории музея-заповедника: интерактивные площадки, посвященные разным эпохам, которые расскажут историю Сарепты от начала ее становления до наших дней, выставка ретро-автомобилей, ярмарка народных промыслов, выступления танцевальных и музыкальных коллективов города и разнообразные развлечения для детей. Также гости смогут посетить выставки и программы: «Сарептская горчица: вчера и сегодня», «Мир древних животных Александра Кноблоха», «Подземелья Старой Сарепты», «Урок старинного письма», «Сарептское привидение», «Затерянные миры междуречья Волги и Дона» и других; принять участие в квесте «Подземелье Алхимика» и насладиться классическими произведениями и современными хитами на концерте органа и рояля «Метаморфозы» в сарептской кирхе. Участие в программах — платное, запись и справки по телефонам: 67-33-02 и 51-67-49.

В Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва» мероприятия акции традиционно будут проходить на трёх площадках: в музее-панораме «Сталинградская битва», в Мемориально-историческом музее и в музее «Память». Посетителей ожидает «Оживший» музей (начиная с вестибюля музея, в каждом зале будет выстроена сценка, рассказывающая историю какого-то события, экспоната или человека), музейное бинго «Три музея», мастер-классы, ретро-ателье, выставка «Возрожденная реликвия Дона», «Историческое лото», открытие зала «6-я полевая армия. От триумфа к поражению» (в музее «Память»), занятие «Фронтовой быт бойцов РККА» и многое другое. Начало акции на всех площадках в 18-00.

Музей Водоканала приглашает провести «Ночь музеев-2018» на главной высоте России — Мамаевом кургане. Только один раз здесь будет сыгран спектакль-воспоминание «Белое платье», посвящённый 75-летию Черкасовского движения, когда сначала в Сталинграде, а потом и по всей стране после работы люди выходили на восстановление своих городов. В ролях — обычные горожане самых разных профессий. Спектакль основан на реальных событиях, происходивших в нашем городе сразу после Сталинградской битвы. Прототипы 90% персонажей — реально существовавшие люди. 90% диалогов — реальные слова этих людей, зафиксированные документально. Спектакль «Белое платье» состоится 19 мая на открытом воздухе, рядом с тремя резервуарами чистой воды, прямо у подножия Мамаева кургана, начало в 21-00, вход свободный.

В Музее занимательных наук Эйнштейна акция будет проходить с 19-00 до 23-00. В этом году на территории музея помимо обычных зон с экспонатами для всех желающих будет работать зона с бесплатными мастер-классами, где дети смогут сделать своими руками бомбочки для ванны, ароматизированное мыло и т. п. Музей находится по адресу: пр. Ленина, 70, справки по тел. 8(8442)333-335.

В Волжском музейно-выставочном комплексе акция «Ночь музеев» будет проходить с 15-00 до 22-00. Программы акции пройдут в Музее памяти солдат войны и правопорядка (ул. Сталинградская, 1, телефон 8(8443)556-889); в Выставочном зале им. Г.В. Черноскутова (проспект Ленина, 97, телефон 8(8443)392-631); Картинной галерее (ул. Сталинградская, 2, телефон 8(8443) 277-607) и Волжском историко-краеведческом музее (ул. Чайковского, 15, телефон 8(8443) 411-722), где состоятся лекции, экскурсии, исторические реконструкции, мастер-классы, будут работать интерактивные и фотозоны. Посещение основных экспозиций музеев комплекса 19 мая бесплатное.

А вот в Камышинском историко-краеведческом музее акция «Ночь музеев» пройдёт на день раньше — 18 мая. С 18-00 до 0-00 в основном здании и подразделениях музея камышан и гостей города ждут квесты, выставки, интерактивная зона, на которой можно будет почувствовать себя археологом на раскопках, состоится концертная программа, пройдут интерактивные представления-лекции «Ожившие картины» и много другое. Справки по телефону: 8(84457)4-89-81, 4-78-94.

Сводная программа акции «Ночь музеев»