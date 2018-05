BTL/MTM-Russia. Winners. Volzhskiy, 19 may 2018 #beatthelimits #betheloudest #btl_mtm #автозвук#caraudio #spl #soundpressurelevel #фронты#тылы #бразильскиестены

A post shared by Mikhail Shevchenko (@btl_mtm) on May 19, 2018 at 2:01pm PDT