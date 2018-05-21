Май, жара и низкие биты! Ровно год назад Волжский «раскачали» соревнования по автозвуку, все прошло на высшем уровне. В 2018-м история продолжается. Как все прошло в этом сезоне, что нового приготовили организаторы — в нашем материале.

Любители мощного звука из Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя — всего более 60 участников — соревновались в формате BTL, что позволило им не только побороться за звание Чемпиона России, но и за попадание в мировой рейтинг, куда входят страны Южной и Северной Америки, Европа и Япония. Амбиции у ребят были действительно мировые. Все — от владельцев окушек до ретромоделей Nissan — уверяли, что перешагнут отметку в 158 дБ, и надеялись на победу.

Сергей

«Volkswagen Passat 1982 года выпуска. Автомобиль собирался в течение двух лет из двух машин. Специально для автозвука делали, хотя изначально покупали для технических нужд, но потом муза посетила. Слетели два амортизатора, крышка встала в положение 90%, и я увидел в ней потенциал. Сейчас суммарно в ней порядка 17 киловатт. И с этим звуком машина спокойно передвигается по России. Чтобы сделать такую, нужно больше миллиона вложений».

Забугорные тачки с большим пробегом — отдельная история, но в этом году на Чемпионате не меньше удивляли и представители российского автопрома.

Андрей

«Сабовое звено стоит, X 12 второй версии, два усилителя, восемь аккумуляторов в багажнике. Мы не хотим быть похожими на остальных, поэтому мы — чемпионы. Недавно в Астрахани выиграли — «фронт». Наши рекорды никто не может перебить, только сами его перебиваем. Сегодня 159+ дБ покажем. Машина — Лада гранта — замечательная. В ней веса плюс полторы тонны от исходного, и она тащит. Это и мое хобби, и работа. У всех должно быть увлечение. Это — мое, но оно дорогое».

Мда, недешевое. Зато какое драйвовое. Именно поэтому всем истинным любителям чистых битов генеральный спонсор мероприятия компания ЛУКОЙЛ подарила карты лояльности АЗС ЛУКОЙЛ, а самых маленьких гостей порадовала сладостями.

Басы валили, и мальчишек от мала до велика это радовало, а вот среди девчонок, посетивших мероприятие мнения разделились. Кто-то искренне считал, что «четырка» со звуком — это классная история, другие уверяли, что и без дополнительных денежных вливаний дорогая машина — мощь.

Алена

«Мы всегда на автозвуке. В машинах не особо разбираемся. Мне кажется, забивать ее «звуком» — это лишняя трата денег, лучше продать эту тачку, колонки и купить тачку получше».

На самом деле мы нашли вариант еще привлекательней. Если поднапрячься, можно сразу взять крутую машину с хорошим звуком. Именно такие Mitsubishi и Volvo в полной комплектации с особенными аудиосистемами впервые участвовали в Чемпионате.

Данила, менеджер отдела продаж группы «Арконт»

«Премиум аудио система Rockford Fosgate — 8 динамиков и 9-й саб. Машина качает офигенно и может реально посоперничать с машинами, которые собирались отдельно».

На мероприятии группа АРКОНТ представила линейку автомобилей ведущих концернов — лидеров рынка продаж, в том числе категорию SUV: МITSUBISHI ECLIPSE в невероятном красном цвете и Вольво XC90!

Менеджеры-консультанты готовы продемонстрировать технические характеристики, зная все тонкости моделей, представленных авто не только в автосалоне, но и работая с публикой на площадке, тем самым разворачивая шоурум к клиенту. По всем вопросам специалисты группы АРКОНТ рады предоставить подробную информацию здесь

Еще одной фишкой этого сезона стали тюнингованные и восстановленные автомобили. Самый большой интерес традиционно привлек ретро- Nissan и наша любимая «классика» в цвете.

Игорь

«В этом году у машины юбилей — 40 лет. Она к нам прямиком из Японии приехала. Очень ценю ее, летом эксплуатирую постоянно, даже на рыбалку езжу на ней. Машину обязательно оставим в семье и передадим по наследству».



Андрей и Алена

«Машина моего дедушки, он только на дачу на ней ездил, а я решил восстановить. Салон собрал, покрасил, кузов в порядок привел, пневму поставил. Звуком заряжать не буду — она для красоты».

Красота — понятие относительное. Как для нас, вот такая звуковая волна — это красиво)

😱

Зрителей развлекали не только басами. Денек выдался жаркий, благо организаторы предусмотрели и это. Девчонкам предложили охладиться, поучаствовав в конкурсе мокрых маек…. Но серьезных волжанок не провести, девочки просто осушили по бутылке воды, почти ничего не вылив на себя, однако внимание привлекли. Все остальные конкурсы тоже прошли на ура, а участники получили бонусы от организаторов.



За верность бренду Ниссан владельцу Ниссан цедрик 78 года был вручен памятный приз от группы Арконт (бренд Ниссан).

Чтобы машина всегда оставалась надежной и радовала не только битами, о ней нужно заботиться. С продукцией ЛУКОЙЛ это делать легко, кстати, именно они подарили победителям карты лояльности для заправки качественным бензином, еще победители могут хвастаться уникальными дизайнерскими призами и другими бонусами от организаторов и спонсоров соревнований.

Чемпионат прошел на ура. Впереди организаторов ждут еще семь площадок в разных городках России. Встретятся самые громкие машины в Воронеже уже в сентябре. А пока поздравляем победителей нашего этапа. Если и вы хотите попробовать себя, еще не поздно стать участником соревнований в другом городе. Все подробности здесь

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