Клиенты волгоградского провайдера Next One начали обслуживаться под брендом

«Дом.ru». В четверг, 31 мая топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2.

ООО «Коламбия Телеком» (ТМ Next One) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты Next One получили

возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера, переадресация звонков, детализация счета онлайн. При возникновении вопросов клиенты Next One могут обращаться в круглосуточную техподдержку (раньше она работала только в рабочее время).

В июне технические специалисты «Дом.ru» начнут модернизацию сети

присоединенного провайдера. В 1 300 квартирах Кировского района медные кабели заменят на оптические, после чего работы начнутся в домах Дзержинского и Красноармейского районов. Благодаря расширению пропускной способности и установке нового оборудования клиенты Next One получат возможность выходить в интернет на скорости до 1 Гбит/c (раньше максимальная скорость составляла до 100 Мбит/с). Для этого сетевая карта компьютера и Wi-Fi роутер должны поддерживать такую скорость. Чтобы пользоваться Wi-Fi на высокой скорости, «Дом.ru» предлагает использовать 2-х диапазонный гигабитный роутер, который можно приобрести у оператора.

«За 2 года мы проведем интернет и цифровое ТВ в 28 тысяч квартир. Построенные и

обновленные участки сети будут подключены к круглосуточному мониторингу, мы сможем автоматически диагностировать инциденты на сети в течение 10 минут и устранять сбои в минимальные сроки», — говорит директор филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.