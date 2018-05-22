Жители Красноармейского района теперь смогут напрямую добраться в аэропорт на поезде. Новый маршрут Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка был открыт 18 мая. С этого дня поезда начали курсировать по следующему расписанию:

№6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 13:50. Прибытие на о.п. Аэропорт в 15:33;

№6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 17:38. Прибытие на о.п. Аэропорт в 19:07;

№6720/6719 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 5:52. Прибытие на о.п. Аэропорт в 7:18;

№6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 10:20. Прибытие на о.п. Аэропорт в 11:48;

№6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 16:53. Прибытие на о.п. Аэропорт в 18:30;

№6728/6727 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 18:37. Прибытие на о.п. Аэропорт в 20:05;

№6742/6741 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 9:03. Прибытие на о.п. Аэропорт в 10:38;

№6704/6703 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 9:58. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 11:27;

№6724/6723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 12:13. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 13:42;

№6730/6729 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 22:01. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 23:33;

№6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 8:35. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 10:04;

№6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 19:45. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:14;

№6744/6743 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 13:39. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 15:16;

№6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 20:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:59;

№6701 Волгоград-1 — Аэропорт. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 7:46. Прибытие на о.п. Аэропорт в 8:18;

№6702 Аэропорт – Волгоград-1. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 17:53. Прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 18:25.

Кроме того, с 18 мая 2018 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Южная – Волгоград-1 и Волгоград-1 – Шпалопропитка: