Жители Красноармейского района теперь смогут напрямую добраться в аэропорт на поезде. Новый маршрут Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка был открыт 18 мая. С этого дня поезда начали курсировать по следующему расписанию:
- №6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 13:50. Прибытие на о.п. Аэропорт в 15:33;
- №6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 17:38. Прибытие на о.п. Аэропорт в 19:07;
- №6720/6719 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 5:52. Прибытие на о.п. Аэропорт в 7:18;
- №6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 10:20. Прибытие на о.п. Аэропорт в 11:48;
- №6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 16:53. Прибытие на о.п. Аэропорт в 18:30;
- №6728/6727 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 18:37. Прибытие на о.п. Аэропорт в 20:05;
- №6742/6741 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 9:03. Прибытие на о.п. Аэропорт в 10:38;
- №6704/6703 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 9:58. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 11:27;
- №6724/6723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 12:13. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 13:42;
- №6730/6729 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 22:01. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 23:33;
- №6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 8:35. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 10:04;
- №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 19:45. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:14;
- №6744/6743 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 13:39. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 15:16;
- №6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 20:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:59;
- №6701 Волгоград-1 — Аэропорт. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 7:46. Прибытие на о.п. Аэропорт в 8:18;
- №6702 Аэропорт – Волгоград-1. Отправление с о.п. Аэропорт ежедневно в 17:53. Прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 18:25.
Кроме того, с 18 мая 2018 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Южная – Волгоград-1 и Волгоград-1 – Шпалопропитка:
- №6316 Южная – Волгоград-1. Отправление со ст. Южная по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам в 16:20 (на 3 минуты раньше). Прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 17:39 (на 3 минуты раньше);
- №6319 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 20:30 (позже на 2 минуты). Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:26 (позднее на 2 минуты);
- №6213 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам в 21:20 (позднее на 5 минут). Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:08 (позднее на 5 минут).