Прокатившись с концертной программой по ЖД станциям Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, ретро-поезд «Воинский эшелон» прибыл на станцию «Волгоград-1», где и завершит праздничный тур. На станции ретро-поезд можно будет увидеть 8 и 9 мая. 9 мая праздничное мероприятие на ЖД станции «Волгоград-1» начнется в 10:00. А до этого поезд можно будет полностью осмотреть и сделать селфи на его фоне.

Отметим, что ретро-состав сопровождают активисты исторического клуба «Пехотинец», которые помогают в организации экскурсий и популярно отвечают на вопросы о представленных образцах техники и о Сталинградской битве.

«Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. Например, все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. Все образцы военной техники предоставлены музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Напомним, что отправление поезда в праздничное турне состоялось 11 апреля. За время тура ретро-поезд посетил 25 станций Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, где жители городов смогли с ним ознакомиться и сделать памятные фотографии. Теперь пришла и наша очередь Мы уже там побывали, а вам советуем сходить, пока поезд еще находится на станции.