11 мая в волгоградском Музее водоканала состоялось торжественное награждение победителей III общегородского конкурса сочинений на тему «Берегите воду!» среди учащихся 1-7 классов. Авторам лучших сочинений вручены дипломы и памятные подарки.

Организаторами конкурса стали компания «Концессии водоснабжения» и департамент по образованию администрации Волгограда. Конкурс по традиции был объявлен во Всемирный день воды и проводился по двум возрастным группам: 1 – 4 классы (6-9 лет) и 5 – 7 классы (9-12 лет). Школьники из всех районов города в стихах и прозе рассказывали, почему так важно беречь воду, сочиняли сказки, делились своими способами экономии воды в быту, призывая взрослых бережно относиться к чистой воде.

«Нас как организаторов конкурса радует такое взрослое понимание ценности жизненно важного ресурса, – сказал на награждении директор «Концессий водоснабжения» Валерий Казанцев. – Мы все привыкли воспринимать воду в кране как что-то само собой разумеющееся и бесконечное. Всегда была – всегда и будет. А вот когда в детской сказке вдруг исчезает вода, сказка становится очень страшной. Я очень надеюсь, что, когда наши победители вырастут, они позаботятся о том, чтобы вода была чистой не только в кранах, но и в реках и морях. И оценят те усилия, которые мы сегодня прилагаем, чтобы Волга была красивой и полноводной».

Член жюри, председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко отметил, что и сам узнал из сочинений много полезного, что пригодится его большой семье. «Сильное впечатление производят семейные истории, которые конкурсанты рассказывают в своих работах, – говорит Н. Лукьяненко, приводя в качестве примера сочинение Дарьи Ведищевой. – Только лишившись воды, мы понимаем, какая это ценность. Никого не оставит равнодушным воспоминание о том, как во время Сталинградской битвы дети вместе с мамой прячутся в водопроводных колодцах с чугунными крышками без еды и питья и собирают росу ложкой. Чистая вода должна быть доступна каждому. Дети требуют, чтобы мы, взрослые, сберегли для них мир и природу. Ведь не зря говорят, что мы, живущие сегодня, взяли Землю взаймы у наших детей и внуков и должны вернуть им ее в целости и сохранности».

Победителями в младшей группе признаны:

1 место – Середин Олег, 10 лет, 3а класс МОУ СШ №94, учитель Дуркина Татьяна Юрьевна.

2 место – Наумов Леонид, 9 лет, 3б класс, МОУ СШ №44, учитель Жукова Галина Васильевна.

3 место – Дума Виктория, 7 лет, 1а класс МОУ «Гимназия №2», учитель Холунина Наталья Николаевна.

Победителями в старшей группе признаны:

1 место – Ведищева Дарья, 12 лет, 6в класс МОУ СШ №101, учитель Коровина Юлия Владимировна.

2 место – Коржова Татьяна, 11 лет, 5 класс МОУ СШ №57, учитель Храмова Елена Петровна.

3 место – Гойдина Алёна, 13 лет, 7а класс МОУ СШ №94, учитель Середина Елена Георгиевна.

Победители конкурса, помимо призов, по традиции получат и еще один подарок: право пригласить одноклассников на экскурсию на настоящие водоочистные сооружения, где школьники смогут своими глазами увидеть, как устроена система превращения волжской воды в питьевую.