Волгоградцы смогут увидеть архивные раритеты об истории регионального спорта. Документальные материалы будут представлены в экспозиции выставки «О, спорт, ты – мир!», приуроченной к 95-летию со дня образования Царицынского губернского Совета физической культуры. Выставка откроется 24 мая в 10:00 в Государственном архиве Волгоградской области.

Представленные в экспозиции документальные материалы освещают основные вехи спортивной жизни Волгоградской области. Большое внимание уделено истории футбола в нашем регионе. На выставке будут представлены статьи из местной прессы, фотографии и воспоминания о самых запоминающихся и значимых футбольных матчах сталинградских команд, в том числе о легендарном матче «На руинах Сталинграда». Редкие фотографии, предоставленные ветеранами спорта, и их воспоминания о спортивной жизни города и области позволяют проследить историю физкультурного движения от момента его зарождения до первых всесоюзных рекордов и побед.

Выставочный ряд по истории Царицынского губернского Совета физической культуры и физкультурного движения будет интересен всем неравнодушным к истории родного края и спорта.

Выставка «О, спорт, ты – мир!» откроется в Государственном архиве Волгоградской области по адресу: ул. Коммунистическая, 30. Справки по телефону 8(8442)30-99-10.