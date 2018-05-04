3 мая на площади Павших Борцов прошла репетиция парада, в рамках которой парадные коробки отработали элементы приветствия участников парада, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов.

В репетиции приняли участие порядка 1,5 тысяч солдат и офицеров ЮВО, курсантов академии МВД, кадетов казачьего корпуса, юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов.

Следующая репетиция пройдет 5 мая с привлечением боевой и специальной техники. На время проведения репетиции 5 мая с 7:00 до 22:00 проезд личного и грузового транспорта будет ограничен на площади Павших Борцов и на автомобильной дороге улицы Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспектом им. В.И. Ленина. 7 мая, в день генеральной репетиции, движение транспорта в тех же границах будет ограничено с 7:00 до 15:00.

Объезд будет осуществляться по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической, Набережной 62-ой Армии.

Отметим, что в параде 9 мая в Волгограде примут участие 2087 военнослужащих и 42 еденицы техники.