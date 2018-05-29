На время проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 Краснослободск с Волгоградом свяжут речными трамвайчиками. Возобновить речную переправу решили из-за сложной дорожной обстановки.

Как сообщает администрация ООО «Пассажирский Порт Волгоград», коммерческий рейс Волгоград — Обливной (Краснослободск) планируют запустить на время проведения ЧМ 2018. Это позволит жителям Краснослободска добираться в центр города и обратно, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Из Волгограда рейс будет отправляться в 7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00. А от пристани Обливной – в 6:30, 7:30, 8:30, 12:30, 16:30, 17:30 и 18:30. Время в пути 20 минут. Стоимость билетов: полный — 50 рублей, детский — 25 рублей, багаж 10 кг — 30 рублей.