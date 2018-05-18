В это воскресенье 20 мая на площади Павших борцов состоится торжественное событие, посвященное доставке в Волгоград колоколов строящегося кафедрального Александро-Невского собора. 18 колоколов были отлиты на Ярославском заводе братьев Шуваловых по технологиям старинных русских мастеров. Самой большой — Праздничный благовестник — весит 12 тонн.

Мероприятие начнется в 16:30. Чин освящения колоколов будет проводить митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Все, кто придёт в этом время на площадь Павших борцов с сувенирными колокольчиками, станут участниками перезвона, переходящего в общий звон колоколов храма. Также в программе мероприятия — праздничный концерт. Перед волгоградцами и гостями города выступят коллективы «Волгоградконцерта», «Царицынской оперы», областной филармонии, казачьего округа. Кроме того, свое мастерство покажут волгоградские звонари, которые исполнят композиции на 11 колоколах будущего храма.

В настоящее время кафедральный собор Царицына восстанавливается на историческом месте в самом центре Волгограда. Высота воссозданного собора составит порядка 52 метров. Храм должен стать одним из самых крупных и знаковых строений русского православного зодчества на территории Волгоградской области. Здание сможет вместить до пяти тысяч прихожан. Планируется, что монтаж колокольни завершится в 2018 году. Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.