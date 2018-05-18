В это воскресенье 20 мая на площади Павших борцов состоится торжественное событие, посвященное доставке в Волгоград колоколов строящегося кафедрального Александро-Невского собора. 18 колоколов были отлиты на Ярославском заводе братьев Шуваловых по технологиям старинных русских мастеров. Самой большой — Праздничный благовестник — весит 12 тонн.

Мероприятие начнется в 16:30. Чин освящения колоколов будет проводить митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Все, кто придёт в этом время на площадь Павших борцов с сувенирными колокольчиками, станут участниками перезвона, переходящего в общий звон колоколов храма. Также в программе мероприятия — праздничный концерт. Перед волгоградцами и гостями города выступят коллективы «Волгоградконцерта», «Царицынской оперы», областной филармонии, казачьего округа. Кроме того, свое мастерство покажут волгоградские звонари, которые исполнят композиции на 11 колоколах будущего храма.

В настоящее время кафедральный собор Царицына восстанавливается на историческом месте в самом центре Волгограда. Высота воссозданного собора составит порядка 52 метров. Храм должен стать одним из самых крупных и знаковых строений русского православного зодчества на территории Волгоградской области. Здание сможет вместить до пяти тысяч прихожан. Планируется, что монтаж колокольни завершится в 2018 году. Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.

На площади Павших Борцов зазвучат колокола Общество

На площади Павших Борцов зазвучат колокола Общество
На площади Павших Борцов зазвучат колокола Общество
На площади Павших Борцов зазвучат колокола Общество
На площади Павших Борцов зазвучат колокола Общество

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