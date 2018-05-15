19 мая 2018 г. в 21:00 на Мамаевом кургане, на территории резервуаров чистой воды городского водопровода будет показан спектакль «Белое платье», посвященный 75-летию Черкасовского движения. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Эту постановку Музей водоканала готовит вместе с волонтерами – друзьями музея, чтобы отдать дань уважения людям, которые жили под девизом «Отстроим тебя, родной Сталинград!» Спектакль расскажет и о подвиге коммунальщиков, которые восстановили водопровод всего за три месяца после победы в Сталинградской битве. Проект поддержан Фондом президентских грантов. Его тема особенно актуальна в связи с тем, что 2018-й в России объявлен годом волонтера.

Проект возвращает нам забытые имена. Главными героями проекта стали реальные исторические персонажи: лидер движения Александра Черкасова; председатель Дзержинского райисполкома Сталинграда, автор идеи Черкасовского движения Татьяна Мурашкина; начальник Центрального водопровода Яков Потапов, который в августе 1942 г. спас город от химического отравления хлором, а к маю 1943 г. всего с 10-ю рабочими запустил разрушенный водопровод.

Все роли в спектакле исполняют непрофессиональные артисты: педагог, предприниматель, чиновник, политолог, инженер, в том числе и сотрудники волгоградского водоканала. Проект позволяет современным горожанам вжиться в роль сталинградцев, которые в тяжелейших условиях заново отстроили один из самых красивых городов страны. Опыт добровольцев 1940-х полезен волонтерам 2010-х.

Постановка затрагивает и международную тематику. В основе сцены в советском посольстве в Лондоне – реальный факт из биографии Т. С. Мурашкиной, он показывает потенциал народной, женской дипломатии во взаимопонимании между народами. Пьеса насыщена малоизвестными историческими подробностями, фрагменты воспоминаний, писем и исторических документов органично вплетены в повествование. Исполняемые в спектакле песни, популярные в 1940-х, наверняка снова станут любимыми песнями волгоградцев.

Премьерный показ приурочен ко всероссийской акции «Ночь музеев» и состоится на территории резервуаров чистой воды городского водопровода на Мамаевом кургане, за которые и велись бои в 1942-43 г.

Продолжительность спектакля около часа. Вход бесплатный. Организаторы просят воздержаться от посещения с маленькими детьми, так как территория не приспособлена для детского досуга. Желательно взять с собой теплую одежду и цветы для артистов.

Как найти? Основной ориентир – расписной забор, рядом с дирекцией музея-заповедника и базой роты почетного караула. С 1-й Продольной – волонтеры будут встречать по дороге от Храма Всех Святых к парковке культурного центра «Сталинград». Со 2-й Продольной – волонтеры будут встречать за шлагбаумом рядом с парковкой культурного центра «Сталинград».