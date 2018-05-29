В Волгоградской области на период с 27 мая по 31 августа 2018 года с 9:00 до 21:00 введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничение было введено в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 14 мая 2018 г. № 213-п «О временном ограничении движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в летний период 2018 года». В целях сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, в летний период 2018 года до 31 августа 2018 года с 9 ч 00 мин. до 21 ч 00 мин введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С. В соответствии с подпунктом 17 статьи 3 Федерального Закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тяжеловесным транспортным средством является nранспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, устанавленную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендует водителям и владельцам тяжеловесных транспортных средств соблюдать введенный режим ограничения.