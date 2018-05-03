Всех желающих поближе познакомиться с корейской культурой приглашают на фестиваль, организаторами которого выступают студия корейского танца им. Ли Маргариты «Хвасон», Волгоградский корейский центр «Миринэ» при информационной поддержке областного комитета по делам национальностей и казачества. Мероприятие пройдет 5 мая в помещении Волгоградского театра юного зрителя (г. Волгоград, ул. Рабоче –Крестьянская, 42), начало в 15:30. Вход свободный.

Как сообщают в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, в рамках мероприятия запланированы выставка в фойе ТЮЗа и праздничный концерт традиционного корейского искусства «Ханмадан» (дословно «корейский двор») в большом зале театра.

В выставочно-ознакомительную часть включены:

выставка «Традиционная Корея». Здесь будут выставлены предметы быта, музыкальные инструменты, поделки и проч. Гости также смогут увидеть инсценировку свадьбы в традиционном корейском стиле.

фотозона «Современная Корея», гости смогут сфотографироваться на фоне ростовых фигур известных звезд Кореи.

интерактивная площадка «Хвасон», где любой желающий может взять в руки веера или барабанные палочки и попробовать повторить движения аниматора.

фотовыставка «#Хвасон5лет» продемонстрирует историю развития и становления коллектива

Помимо Студии корейского танца «Хвасон» и Ансамбля корейских барабанов «Чондун», в программе Концерта корейского традиционного искусства «Ханмадан» примут участие приглашенные гости:

лауреат международного фестиваля «Апрельская весна» в г. Пхеньяне, гостья из Узбекистана Ирина Нам;

участник проекта «Голос» в Китае и России, студент из КНР Намусула;

оперная певица и исполнительница калмыцких песен, дипломант международных и всероссийских конкурсов Светлана Катаева;

спортивный клуб тхеквондо «Сонмин»;

чемпион по караоке, известный ведущий и шоумен Владимир Пак проведет концертный вечер.

Цели праздничного мероприятия: сохранение и популяризация традиционной корейской культуры, укрепление дружбы и творческого союза с представителями других национальностей, развитие у подрастающего поколения высокой культуры и эстетики.