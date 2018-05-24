Музей-заповедник «Старая Сарепта» в очередной раз подготовил для маленьких посетителей увлекательное мероприятие, во время которого они смогут познакомиться с интересными персонажами и весело провести время.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», 26 мая в 11:00 в музее состоится анимационная игровая программа «Секрет Чудо-Юдо».

Маленькие гости познакомятся с необычным и ярким персонажем – Чудо-Юдо, а также примут участие в веселых играх и конкурсах и узнают секрет настоящей дружбы.

Возраст: 3+

Стоимость: 150 руб.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.