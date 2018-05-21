Жители и гости города побывали на спектакле под открытым небом, который проходил на Мамаевом кургане. Спектакль был подготовлен Музеем Водоканала совместно с волонтерами – друзьями музея, чтобы отдать дань уважения людям, которые жили под девизом «Отстроим тебя, родной Сталинград!». Спектакль «Белое платье» посвящен 75-летию Черкасовского движения. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Народу, скажем вам, было очень много, спектакль вызвал немалый интерес у волгоградцев. И это не удивительно, ведь постановка рассказала о том, как восстанавливался Сталинград в послевоенные годы. Люди, задействованные в постановке, попытались рассказать зрителям о подвиге коммунальщиков, которые восстановили водопровод всего за три месяца после победы в Сталинградской битве. И это действительно подвиг, и каждый должен помнить, что войной дело не закончилось, и после неё было продолжение. Все те, кто выжил в битве, должны были совершить ещё один подвиг, а именно — восстановить город.

Все роли в спектакле исполняли совсем не профессиональные актеры. В ролях сталинградцев выступали педагог, предприниматель, чиновник, политолог, инженер, в том числе и сотрудники волгоградского водоканала. И отметим, что все они на достойном уровне исполнили свои роли и показали зрителям, как жители Сталинграда в тяжелейших условиях заново отстраивали один из самых красивых городов страны. Волонтерам 2010-х стоит перенять опыт добровольцев 1940-х.

В постановке была затронута и международная тематика. В основе сцены в советском посольстве в Лондоне лежит реальный факт из биографии Т.С. Мурашкиной, который показывает потенциал народной, женской дипломатии во взаимопонимании между народами. Ко всему прочему, пьеса была насыщена малоизвестными историческими подробностями; фрагменты воспоминаний, писем и исторических документов органично вплетены в повествование, что, безусловно, не могло не привлечь внимание. А исполняемые в спектакле песни, популярные в 1940-х, наверняка снова станут любимыми песнями волгоградцев.

Спектакль длился около часа, и за это время было показано и рассказано многое. Постановка не оставила никого равнодушным. Ведь это наше прошлое, и мы должны помнить не только о героях войны, но и о тех, на чьи плечи легло восстановление разрушенного почти до основания города. Ну а если вам не удалось туда попасть, тогда смотрите наш фотоотчет.