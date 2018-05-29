Волгоградцев приглашают в музей «Память», где при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества был открыт зал «6-я полевая армия. Триумф и поражение».

Новая экспозиция расскажет посетителям о боевом пути 6-й полевой армии – одного из самых мощных воинских соединений вермахта начального этапа Второй мировой войны. Эта армия под командованием В. Рейхенау, а затем и Ф. Паулюса участвовала в крупных войсковых операциях на Западном и Восточном фронте. Она особенно отличилась во время Французской кампании вермахта 1940 г., в ходе которой были разгромлены вооруженные силы Бельгии, Голландии и Франции.

Накануне вторжения в СССР, в апреле 1941 года, 6-я полевая армия была переброшена на восток. Ее войска вели наступательные бои на Украине, участвовали во взятии Киева, Черкасс, Богуслава, Харькова. Немецко-фашистские ударные группировки, не знавшие поражения, продвинулись на сотни километров вглубь советской территории. Казалось, что уже ничто не сможет остановить вражескую армаду. Однако битва за Сталинград оказалась последней для «прославленных» войск Паулюса.

В зале представлены экспонаты из коллекции музея-заповедника, относящиеся к начальному периоду Второй мировой войны и Сталинградской битвы. Это униформа, снаряжение, предметы быта военнослужащих вермахта. В их числе — шлем немецких воздушно-десантных войск, зимняя двустороння куртка-анорак, образцы эрзац-обуви немецких солдат и другие.

Экспозиция дает посетителям представление о войсках 6-й полевой армии, штаб которой вместе с командующим был пленен в подвале универмага. Экспонаты, художественное оформление и стилистика зала создают особое эмоциональное настроение и дают ответ на вопросы, с каким врагом столкнулись и кого победили защитники Отечества под Сталинградом.