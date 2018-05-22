Волгоградскую молодежь приглашают поучаствовать в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!», организатором которого выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсные работы должны отражать современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 г. Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Цель проекта — привлечение внимания к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения — послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям. Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.