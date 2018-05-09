9 Мая — День Победы для тех. кто за неё сражался. Для нас же это скорее день памяти. Мы — последнее поколение, кто видел живых героев, которые сражались на фронте и трудились в тылу в те страшные годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945.

Со дня Великой Победы прошло уже 73 года, и мало из тех, кто её завоевывал, дожил до этого дня, но память о них жива и продолжает жить. И тому подтверждение, что вот уже на протяжении 6 лет в России проходит акция «Бессмертный полк», которая впервые прошла в 2012 году в Томске. Наш город к ней присоединился в 2013 году, и с тех пор уже десятки тысяч волгоградцев принимают в ней участие. Этот год не стал исключением, и волгоградцы вновь собрались вместе, чтобы пройти «Бессмертным полком» по улицам города и подняться к вершине Мамаева Кургана.

Уже несколько лет подряд участниками акции становятся более сорока тысяч волгоградцев. Так, в 2016 году участниками акции стали 48 тысяч человек, а в 2017 году к ней присоединились уже более 50 тысяч. С каждым годом акция принимает настолько масштабный характер, что все желающие просто не помещаются в отведённых границах проведения мероприятия. По традиции шествие «Бессмертного полка» началось от Дома Павлова со стороны площади Ленина, колонна, неся над головами портреты героев, двигалась по проспекту Ленина к подножию Мамаева Кургана, а после чего началось восхождение к вершине.

Помощь в организации мероприятия оказывают более 800 добровольцев, среди которых студенты, активисты регионального отделения «Волонтеры Победы». Они помогают сформировать колонну, сопровождают пожилых людей. Во время движения колонны вместе с песнями военных лет звучит информация о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Контент подготовлен музеем-панорамой «Сталинградская битва» при поддержке областного комитета по образованию и молодежной политике. До Мамаева Кургана многотысячная колонна, растянувшаяся на два с лишним коллометра, добиралась около часа. После «Бессмертный полк» начал восхождение к вершине, по пути люди возлагали цветы к мемориалам, а поднявшись к вершине, участники почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к подножию скульптуры «Родина-Мать зовет». После чего акция официально завершилась. По предварительным данным участников в этом году было намного больше чем в прошлом.