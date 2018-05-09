9 Мая — День Победы для тех. кто за неё сражался. Для нас же это скорее день памяти. Мы — последнее поколение, кто видел живых героев, которые сражались на фронте и трудились в тылу в те страшные годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945.

Со дня Великой Победы прошло уже 73 года, и мало из тех, кто её завоевывал, дожил до этого дня, но память о них жива и продолжает жить. И тому подтверждение, что вот уже на протяжении 6 лет в России проходит акция «Бессмертный полк», которая впервые прошла в 2012 году в Томске. Наш город к ней присоединился в 2013 году, и с тех пор уже десятки тысяч волгоградцев принимают в ней участие. Этот год не стал исключением, и волгоградцы вновь собрались вместе, чтобы пройти «Бессмертным полком» по улицам города и подняться к вершине Мамаева Кургана.

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество

Уже несколько лет подряд участниками акции становятся более сорока тысяч волгоградцев. Так, в 2016 году участниками акции стали 48 тысяч человек, а в 2017 году к ней присоединились уже более 50 тысяч. С каждым годом акция принимает настолько масштабный характер, что все желающие просто не помещаются в отведённых границах проведения мероприятия. По традиции шествие «Бессмертного полка» началось от Дома Павлова со стороны площади Ленина, колонна, неся над головами портреты героев, двигалась по проспекту Ленина к подножию Мамаева Кургана, а после чего началось восхождение к вершине.

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество
Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество

Помощь в организации мероприятия оказывают более 800 добровольцев, среди которых студенты, активисты регионального отделения «Волонтеры Победы». Они помогают сформировать колонну, сопровождают пожилых людей. Во время движения колонны вместе с песнями военных лет звучит информация о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Контент подготовлен музеем-панорамой «Сталинградская битва» при поддержке областного комитета по образованию и молодежной политике. До Мамаева Кургана многотысячная колонна, растянувшаяся на два с лишним коллометра, добиралась около часа. После «Бессмертный полк» начал восхождение к вершине, по пути люди возлагали цветы к мемориалам, а поднявшись к вершине, участники почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к подножию скульптуры «Родина-Мать зовет». После чего акция официально завершилась. По предварительным данным участников в этом году было намного больше чем в прошлом.

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» вновь прошла по городу Featured Общество

Справка: Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 Мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2 тыс. портретов ветеранов и прошли 6 тыс. томичей. Его инициатором стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города.

Сегодня в Томске работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» — общероссийской гражданской инициативы.

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну, — главная задача «Бессмертного полка».

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