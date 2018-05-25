Международный аэропорт Волгограда объявляет о проведении споттинга, в рамках которого фотографы смогут не только посетить территорию, обычно закрытую для всех, но и сделать отличные снимки воздушных судов. Принять участие в споттинге может любой желающий при наличии фотоаппарата и паспорта. Для участия необходимо заполнить и отправить заявку, прибыть в аэропорт в назначенное время и взять с собой паспорт и фотоаппарат.

Мероприятие будет проходить с 8:00 до 12:00 29 мая.

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ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12:00 27 мая 2018. По итогам споттинга наши партнёры-авиакомпании готовы наградить авторов лучших снимков памятными подарками.