И ещё одно культурное событие ждет волгоградцев в ближайшее время. Так, 2 июня Волгоградская областная библиотека для молодёжи приглашает на «Литературную ночь». В этот день посетителей библиотеки будут ждать с 17:00 до 23:00. В рамках мероприятия состоится разговор о молодой волгоградской литературе, творческий отчёт литературного проекта «Вслух», лекция и мастер-класс.

Откроет «Литературную ночь» в 17:00 разговор за круглым столом «Молодая волгоградская литература – какая она?». В качестве спикеров выступят поэт, член Союза писателей РФ Валерий Белянский, доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Надежда Тропкина, поэт, член Союза писателей РФ Елизавета Иванникова, поэт, член Союза писателей РФ Елена Хрипунова, поэт, член Союза писателей РФ Никита Самохин и другие.

В завершение встречи за круглым столом представители молодой волгоградской литературы – участники литературного проекта «Вслух» – познакомят гостей вечера со своим творчеством.

Лекцию «Кто есть кто в японской литературе» прочтёт участник клуба изучения японской культуры «Сатори» Сергей Бабенко. Начиная с самых первых художественных произведений Японии, слушатели проследуют до современных романов, останавливаясь на наиболее заметных авторах, таких, как Мурасаки Сикибу, Нацуме Сосэки и Рюноске Акутагава.

Участники клуба музыкального творчества «Камертон» расскажут о жизни и удачах замечательного молодежного коллектива, поделятся с гостями своими стихами и песнями. Участник проекта «Интеллектуальные среды» Валерия Копанева проведет мастер-класс «Слагаемые литературного мастерства». А ещё на «Литературной ночи» будет звучать много хорошей музыки.

По всем вопросам обращаться к Халыпенко Елене Борисовне, зав. отделом художественной литературы и литературы по искусству ВОБМ по телефонам: 94-45-44, 8-917-838-65-18.

Отметим, что впервые культурная акция «Литературная ночь» состоялась в 2015 году в Нижнем Новгороде, а уже в следующем году к ней присоединились десятки других городов, и Волгоград не стал исключением.