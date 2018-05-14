В этом году обработка от вредителей пройдет на территории почти в 7 тысяч гектаров лесов. По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 7 мая специалисты Волгоградского лесопожарного центра приступили к наземным работам по уничтожению или подавлению численности пилильщика рыжего соснового на территории Калачевского лесничества. С применением биологического препарата здесь уже обработаны почти 475 гектаров леса. Кроме того, 1404 гектара обработаны авиационным способом с помощью химического препарата — мероприятия в рамках госконтракта осуществляет ООО «Авиакомпания «Агролет».

По мере выхода хвоегрызущих насекомых из зимующей фазы развития будут увеличиваться и площади обрабатываемых лесных насаждений. По результатам весенних контрольных обследований наиболее подверженными насекомым-вредителям специалистами признаны лесные насаждения в семи лесничествах региона. Именно по этой причине с 28 апреля в регионе введено ограничение пребывания граждан в лесном фонде. На сайте Облкомприроды опубликован соответствующий приказ с перечислением всех лесных участков, на которых будет проведена обработка.

Специалисты обращают особое внимание на небезопасность проводимых работ и не рекомендуют гражданам посещать в эти периоды леса и, тем более, собирать там грибы и ягоды. Для дополнительного оповещения во всех лесничествах на границах обрабатываемых участков установлены информационные аншлаги.

Напомним, в связи с повышенной угрозой возгораний с 5 мая в Волгоградской области введен особый противопожарный режим.

Экологи и лесники надеятся на понимание со стороны населения важности проводимых мероприятий, которые позволят сохранить леса и улучшить экологическую ситуацию в целом.