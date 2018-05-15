«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы построили новый трубопровод протяженностью около 600 метров и обеспечили снабжение горячей водой студенческое общежитие Волгоградского государственного университета в Советском районе Волгограда.





На протяжении многих лет общежитие ВолГУ питала сезонная котельная, работающая только в отопительный период. Из-за этого горячая вода поступала в здание лишь с октября по апрель. С окончанием отопительного сезона источник теплоснабжения прекращал работу, а жильцам общежития приходилось довольствоваться холодной водой, что создавало неудобства для проживающих.

Исправить ситуацию удалось в ходе стартовавшей в 2017 году в Волгограде инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения». Учитывая высокую социальную значимость проблемы, компания построила новую теплотрассу диаметром 150 мм протяженностью порядка 600 метров.

Работы велись по специальному проекту, предусматривающему особое техническое решение: новый трубопровод соединил две тепловые сети — сеть котельной Волгоградского областного клинического кардиологического центра, работающей круглый год, и сезонной котельной, питающей корпуса ВолГУ, а также само общежитие.

Благодаря тому современной пенополиуретановой изоляции, защищающей трубы от повреждений, срок службы новой сети составит 25 лет. Это повысит качество оказываемой коммунальной услуги.

Проделанная «Концессиями теплоснабжения» работа позволит впервые за десятилетие подавать горячую воду в студенческое общежитие ВолГУ в течение всего года, а не только в осенне-зимний период, как это было раньше. Уже сегодня здание обеспечивается горячей водой, несмотря на прекращение работы сезонной котельной.

Напомним, объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в высший котировальный список.