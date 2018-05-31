«Концессии водоснабжения» завершают работы по переключению сетей водоотведения в новый канализационный коллектор «Разгуляевский». В ближайшее время по магистральному коллектору будут запущены сточные воды от крупных жилых массивов Дзержинского района Волгограда. Разгрузка существующих сетей улучшает общее состояние городской канализации и экологии, а также открывает новые возможности для жилищной застройки.

После подключения коллектора диаметром 800 мм по ул. Рихарда Зорге в новый магистральный коллектор сточные воды от потребителей «Жилгородка», «Семи Ветров», больничного городка и других жилых комплексов Дзержинского района примет коллектор «Разгуляевский». Это разгрузит существующие сети, проложенные более 40 лет назад, и решит проблему развития городской территории и социальной инфраструктуры.

Длительное время ресурсоснабжающая организация не могла подключать новые жилые объекты к сетям Дзержинского района в силу отсутствия свободных мощностей системы водоотведения. Сточные воды направлялись в обход — через ветхие коммуникации Краснооктябрьского района на Главную канализационно-насосную станцию в Центральном районе. Такая ситуация препятствовала полноценному развитию городской территории и повышала риск аварийных ситуаций на перегруженных сетях. Строительство Разгуляевского коллектора решило эти проблемы. Благодаря новому коллектору нормализовалось канализование Дзержинского и Центрального районов. Городская территория получила долгожданный стимул к развитию жилой зоны и социальной инфраструктуры, а жители – уверенность в бесперебойной работе канализационных сетей.

Напомним, что Разгуляевский коллектор – самый крупный проект инвестиционной программы «Концессий водоснабжения». Общая длина коллектора – 4,9 км. Диаметр нового коллектора – 1200 мм. Его пропускная способность составляет 2,2 кубометра в секунду. Завершение строительства стало знаковым этапом реализации комплексной экологической задачи, поставленной Президентом РФ.