В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне интерактивный музей «Россия – Моя история» подготовил праздничную программу. 9 мая жителей и гостей города ждут тематические экскурсии «Герои Отечества» и «Реформы армии», интерактивный «Бессмертный полк» и яркие трансляции на светодиодном экране.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области, в праздничные дни в холле музея будет организована фотодокументальная выставка «Герои той войны». Посетители ознакомятся с историей волгоградских героев Великой Отечественной войны: узнают о судьбе «Босоногого гарнизона», о юном разведчике Саше Филиппове, о летчике Алексее Маресьеве, ставшим прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», и о других выдающихся земляках.

В рамках акции «Солдаты Победы» на уличном светодиодном экране музея пройдёт трансляция портретов воинов-победителей. Принять участие в акции могли все жители Волгограда и Волгоградской области, чьи родственники участвовали в той страшной войне. На экране также будут транслироваться ролики участников конкурса «Сталинград. Взгляд сквозь время» и видеообращения волгоградцев в рамках акции «Скажи солдату 1943-го».

8 мая на площади перед входом в музей состоится праздничный концерт «Мы — граждане России!». Среди выступающих — лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, а также действующие сотрудники полиции, представители кадетских классов Волгограда. В ходе концерта будут разыграны сертификаты на посещение интерактивного музея. Начало концерта в 17:00.

В День Победы интерактивный музей «Россия – Моя история» будет работать с 10:00 до 22:00. Школьники и студенты в этот день могут посетить экспозицию бесплатно (обратите внимание, что музей закрывается для входящих за 45 минут до окончания работы комплекса).

Кроме того, 9 мая в интерактивном музее начнет работу мультимедийная выставка-презентация рисунков волгоградца Льва Тырина, детство которого пришлось на дни Сталинградской битвы. Каждый из рисунков военного детства — отдельный эпизод битвы на Волге.