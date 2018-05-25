Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 400 мм и длиной 800 м в действующие сети по пр. Жукова от ул. Землячки до жилого дома по пр. Жукова, 131. В связи с этим с 22.00 час. 25 мая 2018 года до 08.00 час. 27 мая 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Дзержинского района Волгограда:

— ул. Батумская, дд. №1, 2, 3, 5, 7-75, 91;

— ул. Баргузинская, дд. №1-91, 2-90;

— пр. Жукова, дд. №117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173,175;

— ул. Землячки, дд. №30, 30а, 32, 32а, 34, 34а;

— ул. Нарвская, дд. №2, 4, 6, 8, 10;

— ул. Чирская, дд. №1-107, 2-92;

— ул. Эльбрусская, дд. №1-89, 2-74.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.