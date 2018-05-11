«Билайн» представил новый тариф «Welcome!» с безлимитным трафиком мобильного интернета и пакетом минут на звонки по России и в другие страны для иностранных болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Абоненты тарифа смогут пользоваться на территории России мобильным интернетом без ограничений трафика со скоростью 3,6 Мбит/с, что вполне достаточно, чтобы делиться видео в социальных сетях или смотреть футбольный матч. Кроме того, в пакет тарифа включено 30 минут исходящих звонков, как по России, так и международных. Все входящие звонки будут бесплатными и не будут расходовать пакет минут.

При подключении абонентская плата составляет 700 рублей за 14 дней, далее — 350 рублей в неделю. Для удобства клиентов ключевые сервисы и уведомления в тарифе будут как на русском, так и на английском языке.

Подключить тариф клиенты смогут не только в салонах связи, но и в аэропортах, гостиницах и популярных туристических местах.

Зарубежные гости и туристы всё больше пользуются мобильным интернетом во время визитов в Россию: в 2017 году общий объем потребленного ими трафика вырос на 83% по сравнению с 2016 годом.