В ходе выездного совещания председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор и председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев проинспектировали новые очистные сооружения канализации поселка Аэропорт.

Прежние канализационные сооружения были возведены в 60-е годы и функционировали лишь в части механической очистки, в результате состав сточных вод не соответствовал современным нормам. Теперь эта проблема решена благодаря новым очистным системам, построенным компанией «Концессии водоснабжения» в рамках реализации инвестиционной программы. В настоящее время на объекте завершаются пусконаладочные работы, а ввод очистных сооружений в эксплуатацию планируется в июне. Применяемые технологии, включающие в себя фильтрующие решетки, песколовки, биологическую очистку, ультрафиолетовое обеззараживание, а также обезвоживание осадка, позволит достичь норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

По словам Игоря Шпектора, у Волгоградской области есть все шансы стать примером для всей России в вопросах водоочистки. Здесь внедряется биологическая очистка с помощью специально подобранного набора микроорганизмов, так называемого активного ила, что является передовой технологией в этой сфере. Кроме того, Игорь Шпектор отметил, что из Волгоградской области жалоб на качество услуг ЖКХ поступает меньше, чем из других регионов.

Также в рамках рабочей поездки председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ посетил водоочистные сооружения Краснооктябрьского района, где в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.