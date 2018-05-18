Уже ставшая традиционной в Волгограде вновь пройдет акция «Диспансеризация выходного дня». Желающие проверить свое здоровье смогут сделать это в ближайшую субботу — 19 мая.

Акция направлена на повышение доступности медицинской помощи — для удобства жителей Волгоградской области диспансеризация проводится в выходной день. Диагностику можно пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи в волгоградских поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15.

Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит необходимые обследования. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр — второй этап диспансеризации.

Добавим, что акция «Диспансеризация выходного дня» будет проводиться ежемесячно, каждую третью субботу, с 8-00 до 14-00 в ведущих медицинских учреждениях региона.