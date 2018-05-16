Вам не хватило майских выходных? Ну так если не хватило, ловите ещё! Дни проведения матчей ЧМ-2018 в нашей области решено было сделать выходными. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как пояснил Андрей Бочаров: «Второе февраля этого года, день 75-летия Сталинградской Победы, в Волгоградской области был объявлен выходным. Эта практика хорошо себя зарекомендовала — жители получили дополнительную возможность вместе с семьями принять участие во всех мероприятиях. В связи с этим считаю возможным принять решение и объявить выходными в нашей области дни проведения матчей чемпионата мира по футболу — 18, 22, 25 и 28 июня. Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями».

Напомним, что с 14 июня по 15 июля в Волгограде будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA, где можно будет не только посмотреть все матчи, но и оторваться по полной. Волгоградцев и гостей города ждут прямые трансляции игр на огромном экране, ежедневная насыщенная культурная программа, при этом посещение Фестиваля в игровые дни будет бесплатным для всех желающих.