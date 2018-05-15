Уже давно в Волгограде установилась тёплая, практически летняя погода. Горожане регулярно выходят на утренние и вечерние пробежки, катаются на велосипедах, ходят на турники и занимаются разного рода оздоровительными упражнениями на свежем воздухе. Многие из них для контроля своего здоровья используют смартфоны и специальные спортивные гаджеты.

В одном из обзоров мы уже рассказывали вам про умные спортивные часы от LG и Google, а в этом обзоре поговорим о ещё одном спортивном девайсе – фитнес-браслете Huawei Band 2 Pro.

Традиционно начнём с технических характеристик устройства:

Цвет: красный, чёрный, оранжевый и синий Материалы корпуса: пластик и металл Материал ремешка силикон Защита от воды и пыли Есть (погружение на глубину до 50 м) Экран: Черно-белый PMOLED, сенсорный, с подсветкой, 128×32, 0.91 дюйма Датчики: кардиотахометр, инфракрасный датчик и трёхосевой акселерометр Мониторинг калорий, физической активности и сна Связь Bluetooth 4.2, BLE Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 105 мА ч Вес: 21 г Поддержка платформ: от Android 4.4 и выше, от iOS 8 и новее Просмотр уведомлений есть Вибрация есть Будильник есть

Комплектация:

браслет;

USB-кабель;

док-станция;

инструкция;

гарантийный талон.

Дизайн и эргономика

Устройство продаётся в четырёх цветовых решениях: чёрный, синий, оранжевый и красный, последний скорее ближе к розовому.

Корпус девайса изготовлен из пластика, но имеет металлические вставки по бокам. Собран плотно и защищён от влаги и пыли, что позволяет погружать Huawei Band 2 Pro на глубину до 50 метров. Силиконовый ремешок имеет удобную застёжку и отлично подгоняется даже под самую тонкую женскую руку, к тому же в случае чего его можно легко заменить на новый, открутив всего пару винтов.

На фронтальной стороне устройства расположен чёрно белый дисплей. Под ним – единственная сенсорная кнопка управления, при помощи которой можно переключаться между режимами мониторинга и активировать их.

На задней панели находятся датчики и разъём для подключения док-станции. На застёжке дизайнеры разместили логотип компании.

Стоит отметить, что браслет очень лёгкий (всего 21 грамм) и при ношении практически не ощущается на руке, что определённо является большим плюсом для спортивного устройства.

Дисплей и управление

В Huawei Band 2 Pro установлен небольшой чёрно-белый PMOLED дисплей с диагональю 0.91 дюйма и разрешением 128×32 пикселей. Есть подсветка, которая, к сожалению, не регулируется вручную. Но даже при ярком солнечном свете всю информацию на дисплее видно отлично.

На главном экране отображаются дата и время, уровень заряда батареи, иконка Bluetooth и количество сделанных за день шагов. Оформление не меняется.

Активация дисплея осуществляется касанием или взмахом кисти. При нажатии уже упомянутой сенсорной кнопки выполняется переключение между режимами ходьбы, велопрогулки, пробежки, замера пульса, плавания и дыхания. Также навигация возможна при помощи поворота кисти руки. Каждый режим работы фитнес-браслета активируется коротким удержанием всё той же сенсорной кнопки.

Основные функции и режимы работы

Для более подробного отчёта о повседневной активности требуется установить на ваш смартфон два фирменных приложения «Huawei Wear» и «Huawei здоровье», которые, помимо развёрнутых данных, позволяют добавлять или исключать режимы из меню браслета, а также осуществлять более тонкие настройки мониторинга.

Теперь подробнее о функциях и режимах:

Умный будильник

Будит в выбранный вами промежуток времени в тот момент, когда ваш сон находится в быстрой стадии. Работает, но не всегда корректно.

Huawei TruSleep

Браслет осуществляет анализ фаз сна – глубокий, неглубокий, быстрый сон, пробуждение. Также выполняется оценка качества сна по 100-бальной шкале и даются рекомендации по его улучшению, предоставленные Центром изучения динамических биомаркеров Медицинского центра Бет Израэль главного учебного госпиталя Гарвардской медицинской школы.

Автоматический мониторинг пульса

Huawei Band 2 Pro следит за вашим пульсом 24 часа в день.

Просмотр уведомлений

На фитнес-браслет выводятся уведомления с вашего смартфона. Для этого нужно предоставить приложениям все необходимые разрешения.

Шаги

Устройство в этом режиме отображает количество пройденных шагов, расстояние и сожжённые калории.

Пульс

При удержании сенсорной кнопки происходит измерение пульса.

Бег

Браслет выводит данные о пульсе, расстоянии, скорости, маршруте и продолжительности бега.

Велосипед

Все те же самые данные, что и в режиме «бег».

Плавание

Режим активируется двойным постукиванием костяшкой пальца по кнопке. Выводятся данные о сожжённых калориях и длительности тренировки.

Дыхание

Оценка дыхания по 100-балльной шкале, которая осуществляется примерно за одну минуту.

Автономность

Huawei Band 2 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 105 мА ч, который, по заявлению производителя, позволяет устройству обходиться без подзарядки до 30 дней. На деле батареи хватает на 2 недели довольно активного использования. Также стоит отметь, что в режиме непрерывного GPS-отслеживания устройство разряжается за 3,5 часа. Режим круглосуточного мониторинга пульса тоже сильно увеличивает энергопотребление фитнес-браслета.

Зарядка Band 2 Pro осуществляется при помощи небольшой док-станции с microUSB разъемом примерно за 90 минут.

Цена

На данный момент в официальном интернет-магазине производителя для покупки доступен Huawei Band 2 Pro только в чёрном цвете. Его стоимость составляет 3 990 рублей.