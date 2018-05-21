ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и креативное агентство Contrapunto запустили новую масштабную рекламную кампанию тарифов «ВСЁмоё!», главным героем которой стал Александр Ревва.

Премьера нового ролика состоялась 21 мая 2018 года. В нем герой Александра Реввы взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и призывает говорить, ведь внутри тарифов «ВСЁмоё!» звонки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах «ВСЁмоё!». Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки».

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto: «Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от «Билайн», который делает общение между нами всеми максимально доступным!»

По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.

Рекламная кампании также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.

Посмотреть ролик можно по ссылке: https://youtu.be/__6lt6QHQaw

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом – Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Ирина Морозова

Продюсер – Дмитрий Лашкин

«Ball Park» — продакшен

Режиссер – Jeroen Mol

Оператор – Леван Капонадзе

Исполнительный продюсер – Антон Замахин

Директор группы – Ольга Янкевич

Contrapunto — креатив

Креативный директор– Юлиан Суетин

Ассоциированный креативный директор – Кристина Денина

Старший арт-директор – Алексей Павлов

Продюсер – Андрей Шкатов

Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина

Директор по работе с клиентами – Ирина Антонова

Менеджер по работе с клиентами – Юлия Боднарюк

Музыкальные продюсеры – Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

Агентство по работе со звездами «ТМА Маркетинг Арм»

Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая