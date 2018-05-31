В Волгоградской области 68 начинающих фермеров получат в текущем году 85 миллионов грантовой поддержки на реализацию своих бизнес-проектов. В целом на развитие малых форм хозяйствования, включая кооперативы и семейные животноводческие фермы, предусмотрено около 340 миллионов рублей.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в раках заседания конкурсной комиссии были рассмотрены порядка ста заявок от начинающих фермеров на получение грантовой поддержки. 68 бизнес-идей признаны победителями. В тройке лидеров по количеству финалистов — Среднеахтубинский, Палласовский и Николаевский районы.

Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов: «Работа по развитию малых форм хозяйствования в нашем регионе доказала свою эффективность: участники предоставляют на конкурс серьезные, с точки зрения экономики, бизнес-проекты. Во многих районах интерес к занятию фермерством только растет. Теперь наша главная задача — способствовать объединению фермеров в сельскохозяйственные кооперативы, чтобы увеличить их возможности в плане производства продукции и получению более высоких доходов».

Большее число проектов связано с развитием мясного и молочного животноводства — таким фермерам дается дополнительное количество баллов, как и за наличие профильного образования, стажа работы, членства в кооперативе. Напомним, наряду с развитием мелиоративного комплекса и переработки, аграрная политика Волгоградской области нацелена на изменение ситуации в животноводстве — губернатором поставлена задача разработать программу развития отрасли.

Средства грантов будут направлены на пополнение поголовья, создание дополнительных помещений для содержания скота, налаживание переработки сельхозпродукции и обновление техники.

В целом на грантовую поддержку малых форм хозяйствования в 2018 году предусмотрены свыше 340 миллионов рублей, что на 50 миллионов больше уровня финансирования прошлого года.